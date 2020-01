आतंकवाद के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहेगा: सीडीएस बिपिन रावत

नई दिल्ली। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यह आगे भी जारी रहेगा।

Chief of Defence Staff: We've to bring an end to terrorism & that can only happen the way Americans started after 9/11, they said let's go on a spree on global war on terror. To do that you have to isolate the terrorists,anybody who is sponsoring terrorism has to be taken to task https://t.co/lpFjgn7ayj pic.twitter.com/6ahRvbOg8z