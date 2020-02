दिल्ली चुनाव खत्म होते ही जनता को लगा बड़ा झटका, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हुई बड़ी उल्ट फेर

नई दिल्ली। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। इंडेन गैस ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भारी इजाफा किया है। कंपनी ने मेट्रो शहरों में गैर-सब्सिडी वाले इंडेन गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है।

खबर के मुताबिक चार मेट्रो शहरों में गैस सिलेंडर के दाम में 144 रु से लेकर 150 रु तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 14 किग्रा के गैर-सब्सिडी वाले इंडेन गैस सिलेंडर की कीमत अब 858.50 रु हो गई है। इसमें 144.50 रु का इजाफा हुआ है।

दिल्ली में गैस सिलेंडर के दाम में 144.50 रु का इजाफा

बढ़ी कीमतों के बाद मुंबई में बिना सब्सिडी वाले गैस सिंलेडर के दाम 829.50 रु हो गए हैं। मुंबई में गैस सिलेंडर के दाम में 145 का इजाफा हुआ है। जबकि कोलकाता में गैर-सब्सिडी वाले इंडेन गैस सिलेंडर के दाम 896.00 रु हो गए हैं। कोलकाता में गैस सिलेंडर के दाम में 149 का इजाफा हुआ है। इसके अलावा चेन्नई में गैस सिलेंडर के दाम 147 रुपए का इजाफा हुआ है और गैस सिलेंडर की कीमत 881.00 हो गई है।

मेट्रो शहरों में इंडेन गैस ने बढ़ाए सिलेंडर के दाम

Prices of non-subsidised 14 kg Indane gas in metros, applicable from today: In Delhi price rises to Rs 858.50 (increase by Rs 144.50), in Kolkata - Rs 896.00 (increase by Rs 149), in Mumbai - Rs 829.50 (increase by Rs 145), in Chennai - Rs 881.00 (increase by Rs 147). pic.twitter.com/0kbynJJld7