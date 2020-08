दीयों की रोशनी से जगमग हुई देवभूमि, मुख्यमंत्री आवास और राजभवन में भी मनाया दीपोत्सव

देहरादून। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रीराम मंदिर का आज भूमि पूजन किये जाने की खुशी में देवभूमि उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल रहा। प्रदेश के मठ-मंदिरों में जहां दिन में पूजा अर्चना की गई वहीं शाम को दीपोत्सव मनाया गया। लोगों ने अपने घरों पर भी शाम को दीये जलाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अपनी पुत्री कुमारी श्रृजा के साथ मुख्यमंत्री आवास में 5100 दीये जलाकर दीपोत्सव मनाया। उधर, राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी दीप प्रज्ज्वलित किए।

इस मौके पर मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में किये गये भूमि पूजन को भविष्य के भारत के प्रति उनकी स्पष्ट सोच को प्रकट करता है। उन्होंने इसे सबका साथ सबका विश्वास का भी मंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी में इस भूमि पर प्रधानमंत्री द्वारा किये गये राम मन्दिर के भूमि पूजन से यह संदेश भी गया है कि भविष्य के भारत के प्रति प्रधानमंत्री की सोच क्या है। उन्होंने कहा कि आज देश का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार तथा जन समर्थन से यह सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश में दीपावली जैसा माहौल है, उन्होंने सबको साथ लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माता सीता का उत्तराखण्ड से भी सम्बंध रहा है। पौड़ी जनपद के सितोस्यू पट्टी में फलस्वाड़ी के सीतासैण के पास विदाकोटी स्थान पर माता सीता ने भू-समाधि ली थी। उसके पास ही ऋषि वाल्मीकि का उत्तराखण्ड का अकेला मन्दिर है, जो माता सीता के मन्दिर की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यहां पर मेला भी आयोजित होता है। इस स्थान पर माता सीता का भव्य मन्दिर बनाकर उसे पहचान दिये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

#JaiShreeRam - celebrating the foundation laying ceremony of the temple of Prabhu ShriRam at Ayodhya Ji - it is a homecoming of Prabhu ShriRam after almost 5 centuries of vanvaas!



प्रभु श्रीराम आज पाँच शताब्दियों बाद अपने जन्मस्थान पर वापिस लौटे हैं - आज का दिन स्वर्णिम दिन है! pic.twitter.com/Du8XwbWX9W