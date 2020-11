अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी किताब में राहुल गांधी को लेकर लिखी ऐसी बात कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है- #माफ़ी_माँग_ओबामा

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को लेकर अपनी किताब में बड़ी बात कही है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ज़िक्र किया है। ओबामा ने अपनी आत्मकथा 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नर्वस और कम याेेग्यता वाला बताया है। किताब में ओबामा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है।

राहुल गांधी को लेकर बराक ओबामा ने अपनी किताब 'ए प्रॉमिस्ड लैंड' में जो कहा है, उस पर सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हो गया है। बवाल इतना ज्यादा है कि ट्विटर पर '#माफ़ी_माँग_ओबामा' हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है। हालांकि, इसी बहाने कुछ लोग राहुल गांधी पर तंज भी कस रहे हैं।

Asking all Indians to unfollow @BarackObama for his comments on Rahul Gandhi unless he apologizes. #माफ़ी_माँग_ओबामा