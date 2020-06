नई दिल्ली। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा के एक ट्वीट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। गुहा ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्रैट की 1939 की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया था। जिसके बाद वित्त मंत्री ने 2018 में पब्लिश की गई एक खबर का वेबलिंक पोस्ट करते हुए लिखा,

'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े ब्रिटेन वासी फिलिप स्प्रैट ने जब यह लिखा तब गुजरात में ये हो रहा था। जामनगर...महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी जडेजा ने पोलैंड के 1000 बच्चों को बचाया #संस्कृति।

The economy is very much in safe hands; worry not, Mr. Guha. Taking cognisance of thoughts in current national discourse+responsibly doing my job aren’t mutually exclusive. Either way, an interest in history is a plus. Surely an intellectual such as yourself should know that 🙏🏽. https://t.co/speBC2bggv