राहुल गांधी को लद्दाख के बीजेपी MP जामयांग त्सेरिंग की दो टूक, कहा- 'हां, चीन ने किया है हमारी जमीन पर कब्जा...

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ट्विटर पर सवाल किया था। उन्‍होंने पूछा था कि क्‍या चीन ने भारत की जमीन पर कब्‍जा कर लिया है? इसी बीच लद्दाख से भाजपा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने उन्हें जवाब दिया है। भाजपा सांसद ने ट्वीट में दावा किया कि चीन ने कांग्रेस कार्यकाल में भारतीय जमीन पर कब्जा किया था।

Once RM is done commenting on the hand symbol, can he answer: Have the Chinese occupied Indian territory in Ladakh?

राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए लद्दाख से बीजेपी के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस तथ्यों के आधार पर मेरे जवाब से सहमत होंगे और उम्मीद है कि वह फिर से गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। जमयांग ने कहा कि हां चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में।

I hope @RahulGandhi and @INCIndia will agree with my reply based on facts and hopefully they won't try to mislead again.@BJP4India @BJP4JnK @sambitswaraj @JPNadda @blsanthosh @rajnathsingh @PTI_News pic.twitter.com/pAJx1ge2H1