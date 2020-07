कश्मीर के सोपोर में गोलियों की बौछार, जवान शहीद, नागरिक की भी मौत

सोपोर। जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हुए हैं, एक नागरिक भी इस हमले में घायल हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Terrorists attacked a naka party at Model town in Sopore. Injuries to some Central Reserve Police Force (CRPF) jawans and a civilian reported. Area cordoned off and search operation started: Dilbag Singh, DGP Jammu & Kashmir Police (file pic) https://t.co/uAVm7DG5Bu pic.twitter.com/ZhwoZ5tLUy