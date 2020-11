अमित शाह के हैदराबाद दौरे से पहले तेलंगाना CM का बड़ा बयान, कहा- तबाही मचाने में जुटीं विभाजनकारी ताकतें

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में निकाय चुनाव होने वाले है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसी मद्देनजर रविवार को हैदराबाद जाने वाले हैं। शाह के दौरे से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उन पर तंज कसा है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि कुछ विभाजनकारी ताकतें हैदराबाद में घुसने और तबाही मचाने की कोशिश कर रहीं हैं। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचना की।

मुख्यमंत्री राव ने कहा, "... कुछ विभाजनकारी ताकतें हैदराबाद में घुसने और तबाही मचाने की कोशिश कर रही हैं... क्या हम इसकी अनुमति देने जा रहे हैं? क्या हम अपनी शांति खोने जा रहे हैं?"

Some divisive forces are trying to enter Hyderabad and create havoc. Are we going to allow it? Are we going to lose our peace? What about the future of our children? Please think. We may not be there but our children will be there: Telangana CM K Chandrasekhar Rao (28.11.2020) https://t.co/jARxaGvDTD