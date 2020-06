सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बांद्रा पुलिस स्टेशन में सौंपी गई, सामने आई मौत की वजह

नई दिल्ली। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने कहा, “मुझे कहीं न कहीं कोई गहरी साजिश लगती है, सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। बिहार के लिए इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए।” वे पटना में अभिनेता के आवास पर सुशांत के परिजनों से मिलने गए थे।

#SushantSinghRajput has been murdered, he cannot commit suicide. I demand CBI enquiry into the matter: Jan Adhikar Party Chief Pappu Yadav, at the actor’s residence in Patna, where his family resides. (14.06.2020) pic.twitter.com/WNFlvLWirA — ANI (@ANI) June 15, 2020

आपको बता दें कि रविवार को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके मुंबई के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में पाई गई थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी गई है। 3 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह की पोस्टमॉर्टम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फांसी के कारण सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है।

Mumbai: Postmortem of actor #SushantSinghRajput has been conducted at Dr RN Cooper Municipal General Hospital. Details of the postmortem report awaited. The actor committed suicide at his residence yesterday. — ANI (@ANI) June 15, 2020

पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले इसे सुसाइड केस नहीं मान रहे हैं। दिवंगत एक्टर के मामा का कहना है कि, 'हमें नहीं लगता कि वह सुसाइड कर सकता है। पुलिस को इस मामले की तह तक जाना चाहिए. सुशांत की मौत के पीछे कोई साजिश लग रही है। उसका मर्डर भी हो सकता है।'

यह खबर भी पढ़े: सुशांत के सुसाइड की खबर सुन ऐसी हो गई एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की हालत, 2016 में अचानक हुआ था...