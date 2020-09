Sushant Singh death case: कुख्यात ड्रग पेडलर करमजीत को एनसीबी ने हिरासत में लिया, सात अन्य गिरफ्तार

नई दिल्ली। सुशांत सिंह की मौत मामले में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने आज मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एनसीबी ने जिसे हिरासत में लिया उसका नाम करमजीत है, एनसीबी ने यह कार्रवाई आज मुंबई और गोवा में की गयी छापेमारी के बाद की है।

एनसीबी की टीम ने मुंबई और गोवा में ड्रग पेडलरों के कई ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग सात लोगों को गिरफ्तार किया। आज हिरासत में लिया गया ड्रग पेडलर करमजीत मुंबई के कुख्यात ड्रग पेडलरों में से एक है। एनसीबी को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेंगी।

Narcotics Control Bureau detains one, Karamjeet from Andheri West area of Mumbai allegedly in connection with drugs case related to Sushant Singh Rajput's death case. #Maharashtra