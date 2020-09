सुशांत सिंह केस: NCB के सामने रिया का कबूलनामा, 5 मार्च की चैट में शोविक से हो रही थी ड्रग्स की बात

मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती (rhea chakraborty) अब पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। रिया के भाई शोविक और सुशांत के मैनेजर मिरांडा ने रिया एनसीबी की पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, NCB के आगे रिया ने कबूल किया है कि, 15 मार्च की चैट में ड्रग्स की बात शोविक से हो रही थी।

वही इससे पहले गिरफ्तार दीपेश सावंत को कोर्ट ने ड्रग्स मामले में रविवार को नौ सितंबर तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने बताया कि रिया की अग्रिम जमानत के लिए वह कोर्ट में आवेदन नहीं करेंगे। इससे रिया की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

सुशांत के घरेलू सहायक दीपेश सावंत के वकील राजेंद्र राठोड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल को एनसीबी ने चार सितंबर से परिवार को बिना कोई सूचना दिए हिरासत में रखा। उन्हें 24 घंटे में कोर्ट में पेश किया जाना था। हमने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने एनसीबी से जवाब मांगा है।

On the basis of statements of Dipesh Sawant, house help of late actor #SushantSinghRajput, & digital evidence collected by NCB, it's clear that Dipesh is an active member of drug syndicate connected with high society personalities & drug suppliers: Narcotics Control Bureau (NCB). pic.twitter.com/B8jGMu0j0Z