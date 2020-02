VIDEO: देश में कोरोना वायरस के 9452 पीड़ितों की निगरानी

नई दिल्ली। देश के 32 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संदिग्ध 9452 पीड़ितों की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। सभी राज्य बीमारी की रोकथाम की त्वरित व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहे है।

Read in more detail here: https://t.co/JiXL54qodw https://t.co/AekXoCvfKD

कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों के 1510 नमूनों की जांच की गयी है जिनमें से 1507 में वायरस की मौजूदगी नहीं है। केरल के तीन नमूनों में वायरस के लक्षण पाये गये थे।

Update on #NovelCoronavirus:



9452 persons are under community surveillance in 32 States/UTs.

1510 samples tested; 1507 found negative except for 3 positive cases already reported from Kerala.@PMOIndia @drharshvardhan @AshwiniKChoubey @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts