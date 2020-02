सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन के फैसले पर सुरजेवाला बोले- भारत की नारी शक्ति को बधाई

नई दिल्ली। सेना में महिला अधिकारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थाई कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है।

Justice DY Chandrachud also says - The policy decisions of the Union Government is very unique as far as the employment of women officers is concerned. https://t.co/TXoyWGHlJ4