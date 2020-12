कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को सुप्रीम कोर्ट का कारण बताओ नोटिस, 6 दिन में देना होगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को कोर्ट की अवमानना के मामले पर दायर तीन याचिकाओं पर जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज यानी 18 दिसम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इन दोनों को छह दिनों के अंदर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। हालांकि, कोर्ट का कहना है कि उन्हें इसके लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है।

