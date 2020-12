सुबह अचानक रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे पीएम मोदी, गुरु तेगबहादुर को किया याद

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को सुबह अचानक दिल्ली स्थित रकाबगंज गुरुद्वारे पहंचे। वहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं था।

Sri Guru Tegh Bahadur Ji’s life epitomised courage and compassion.



On his Shaheedi Diwas, I bow to the great Sri Guru Tegh Bahadur Ji and recall his vision for a just and inclusive society.