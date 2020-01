सुब्रमण्यम स्वामी बोले- Air इंडिया को बेचना राष्ट्रविरोधी, जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एयर इंडिया के 100 फीसदी शेयर बेचने का फैसला किया है। इसको लेकर प्राथमिक जानकारी भी साझा कर दी गई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम मोदी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है।

यह भी पढ़े: नड्डा ने केजरीवाल पर बोला हमला, वोट बैंक के लिए ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का समर्थन

Air India disinvestment: The Government of India (GOI) has set 17th March as deadline for submitting Expression of Interest https://t.co/iwrMT9FRWA