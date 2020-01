JNU के समर्थन में उतरे छात्र, लगाये 'दिल्ली पुलिस वापस जाओ' के नारे

नई दिल्‍ली। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक बार फिर लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आमने-सामने आ गए हैं। मामला मारपीट तक पहुंच गया। जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आयशी घोष का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके माथे से खून बहता दिख रहा है, उनका कहना है कि कुछ मास्क पहने लोगों ने उन्हें बेरहमी से मारा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जेएनयू कैंपस में पचास से ज़्यादा लोग घुस आये जिन्होंने डंडे और लाठियाँ ले रखी थीं।

JNU कैंपस के अंदर से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें गेट के शीशे टूटा हुआ दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा की JNU में कल हुई हिंसा के संबंध में हमें कई शिकायतें मिली हैं। हम जल्द ही एफआईआर दर्ज करेंगे।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने आज JNU के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और रेक्टर को अपने दफ्तर में बुलाया है।

Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD) has called the Registrar, Proctor and Rector of Jawaharlal Nehru University (JNU) to his office, today. pic.twitter.com/T4XvoghOf6 — ANI (@ANI) January 6, 2020

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में रात को शुरू हुआ प्रदर्शन सुबह तक जारी।

JNU के समर्थन में IIT-बॉम्बे के छात्रों ने किया प्रदर्शन।

JNU के समर्थन में जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र उतरे।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने JNU में हुई हिंसा के खिलाफ कैंडल लाइट प्रदर्शन किया।

'दिल्ली पुलिस वापस जाओ' - JNU में फ्लैग मार्च के दौरान लगे नारे

#WATCH Delhi: 'Delhi police, go back' slogans raised during the flag march conducted by police inside Jawaharlal Nehru University (JNU) campus. pic.twitter.com/w5OYN3DAo0 — ANI (@ANI) January 5, 2020

दिल्ली पुलिस ने JNU कैंपस के अंदर फ्लैग मार्च किया।

JNUTF ने घटना को लेकर जताई चिंता, शांति की अपील की।

Jawaharlal Nehru University Teachers’ Federation(JNUTF): JNUTF appeals to agitators&their patrons not to instigate students for violence&criminal activities.We appeal to JNU community to restore peaceful environment of JNU where one can express his/her disagreement democratically https://t.co/9jKEJpHVyW — ANI (@ANI) January 5, 2020

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में विरोध प्रदर्शन

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे के छात्रों ने JNU हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

अपने ही बच्चों पर हिंसा कर रही सरकारः प्रियंका गांधी

Wounded students at AIIMS trauma centre told me that goons entered the campus and attacked them with sticks and other weapons. Many had broken limbs and injuries on their heads. One student said the police kicked him several times on his head. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 5, 2020

राजधानी में कानून व्यवस्था का कहां का मॉडल?: मनीष सिसोदिया