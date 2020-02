दिल्ली में हिंसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: जी कृष्ण रेड्डी

नई दिल्ली। दिल्ली के मौजूदा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे एक बैठक करेंगे। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरी पार्टियों नुमाइंदे शामिल होंगे।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah will hold a meeting today at 12 pm with Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal, Delhi CM Arvind Kejriwal and various representatives of political parties. pic.twitter.com/DqeFri1aB8

उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए को लेकर दो गुटों में झड़प के बाद पथराव और आगजनी को लेकर गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी और कहा, “दिल्ली में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दो महीने से धरना था, लेकिन केंद्र ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का मौका दिया। लेकिन सोमवार को जो हिंसा हुई इसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी”

Union Minister of State for Home G Kishan Reddy, in Hyderabad: We'll take strict action against people involved in the violence in Delhi y'day. Since 2 months there was dharna but centre gave a chance for peaceful demonstrations & protests. But y'day's violence won't be tolerated pic.twitter.com/65TIEla5kX