श्रीनगर: गुपकार घोषणा को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर बुलाई बैठक, रिहा हुई महबूबा मुफ्ती भी होंगी शामिल

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में गुपकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए गुरुवार,15 अक्टूबर को अपने आवास पर बैठक बुलाई है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा लेंगी। गुपकार घोषणा नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला के गुपकार स्थित आवास पर एक सर्वदलीय मीटिंग के दौरान जारी किया गया प्रस्ताव है। इसे जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य के दर्जे को वापस लिए जाने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था।

My father & I called on @MehboobaMufti Sahiba this afternoon to enquire about her well-being after her release from detention. She has kindly accepted Farooq Sb’s invitation to join a meeting of the Gupkar Declaration signatories tomorrow afternoon. pic.twitter.com/MR9IQPFW2T