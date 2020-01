JNU हिंसा पर सोनिया गांधी ने कहा- मोदी सरकार की शह पर छात्रों के साथ की गई बर्बरता

नई दिल्ली। रविवार देर रात राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ नकाबपोश हमलावरों ने जेनयूएसयू के अध्यक्ष सहित कई छात्रों को डंडों और लाठी से पीटकर घायल कर दिया। इस बबाल के कारण देश भर के छात्र जेनयू के समर्थन में उतर आए हैं।

यह भी पढ़े: JNU हिंसा: CM ममता बोलीं- ये छात्रों पर फासीवादी सर्जिकल स्ट्राइक...

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, “देश के युवाओं और छात्रों की आवाज को हर रोज दबाया जा रहा है। सत्तारूढ़ मोदी सरकार की सहमति से गुंडों द्वारा भारत के युवाओं पर भयावह और अभूतपूर्व हिंसा की गई, यह बहुत ही निराशाजनक और अस्वीकार्य है।”

Congress interim President Sonia Gandhi on #JNUViolence:The voice of India’s youth & students is being muzzled everyday. The horrifying and unprecedented violence unleashed on India’s young by goons with active abetment of the ruling Modi Govt is deplorable and unacceptable. pic.twitter.com/IUctL0eOBm — ANI (@ANI) January 6, 2020

जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर धनंजय सिंह विश्विद्यालय में छात्रों पर हुए हमले पर कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय में बेरोकटोक हिंसा हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के साथ आज हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई। विश्वविद्यालय में हालात को सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं।”

यह भी पढ़े: बड़ी खबर: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग 3.30 बजे करेगा ऐलान

Dhananjay Singh, JNU Chief Proctor: It is very unfortunate that there has been unabated violence in the University. We had a very good meeting today with the secretary of Ministry of Human Resource Development (MHRD). Efforts are on to normalise the university. https://t.co/Bzmxon9mFP pic.twitter.com/aOZBsfVU5c — ANI (@ANI) January 6, 2020

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “देश और दुनिया ने देखा कि कैसे नकाबपोश हमलावरों ने दिल्ली के जेएनयू परिसर में प्रवेश किया और योजनाबद्ध तरीके से कहर बरपाया। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे मुख्य साजिशकर्ता कौन था।”