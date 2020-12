74 साल की हुईं सोनिया गांधी, PM मोदी ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज 74 साल की हो गई हैं। वह नौ दिसंबर, 1946 को लुसियाना, इटली में जन्मी थी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी एवं लंबी उम्र की कामना की। मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें।'

Birthday greetings to Smt. Sonia Gandhi Ji. May God bless her with a long and healthy life.