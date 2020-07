कुछ लोगों को लगता है, राम मंदिर से कोरोना ख़त्म हो जाएगाः शरद पवार

नई दिल्ली। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम मंदिर, कोरोना संक्रमण और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर बनने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। यह तय करना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश की आर्थिक हालत पर ध्यान देना चाहिए।

We are thinking of how to fight the battle against #Coronavirus while some people think that corona will go by building a temple, there might be a reason behind it. But our priority is to see how to improve the economy which has been affected due to lockdown: Sharad Pawar, NCP pic.twitter.com/Im1jJ1Aa2v