Live Updates/ आंदोलन में अब तक 20 अन्नदाता गंवा चुके है अपनी, किसान संगठनों ने किया ये बड़ा दावा

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 21 वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी किसान यूनियन अपनी मांगो पर अड़े हुए है। किसानों की मांग है की नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ​ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच किसान संगठनों ने दावा किया है कि आंदोलन में अब तक 20 किसान अपनी जान गंवा चुके है।

35 किसान संगठनों ने कहा है कि 26 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 20 किसानों के लिए रविवार को देश भर के गांवों में शोक मनाया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सरकार पर उनके समुदाय के लिए सहानुभूति में कमी होने का आरोप लगाया है और उन किसानों के लिए एक दिन के शोक की घोषणा की है, जिनकी वो आंदोलन के दौरान मृत्यु होने का दावा कर रहे हैं।

Around 20 farmers become 'shaheed' during protest so far. On average, one farmer has died every day since protest started: Farmer leaders