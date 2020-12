छठा भारत-जापान संवाद सम्मेलन: PM मोदी ने की पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों की लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा

नई दिल्ली। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठे भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बोला कि वो भारत-जापान संवाद को लगातार समर्थन हेतु जापान सरकार को धन्यवाद देते हैं।

इसके साथ ही बोला कि इस मंच ने खासकर युवाओं में भगवान बुद्ध के विचारों एवं आदर्शों को बढ़ावा प्रदान करने हेतु बहुत काम किया है। ऐतिहासिक रूप से बुद्ध के संदेश की रोशनी हिंदुस्तान से विश्व के कई हिस्सों में फैली।

Delhi: PM Narendra Modi addresses India-Japan Samvad conference through video conferencing.



मोदी ने कहा कि बौद्ध साहित्य और दर्शन का महान खजाना अनेक देशों और भाषाओं में विभिन्न मठों में पाया जा सकता है।

इसके साथ ही बोला कि आज मैं पारंपरिक बौद्ध साहित्य एवं शास्त्रों की एक लाइब्रेरी के निर्माण प्रस्तावित करना चाहूंगा। हमें हिंदुस्तान में इस तरह की फैसिलिटी तैयार करने में काफी होगी और हम इसके लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे।

संवाद ऐसा होना चाहिए जो हमारे पूरे ग्रह में सकारात्मकता, एकता एवं करुणा की भावना फैलाए। वो भी ऐसे वक्त में जब हमें इसकी सर्वाधिक जरूरत है। ये संवाद मानव इतिहास के एक अहम क्षण में हो रहा है।

