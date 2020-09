ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का सनसनीखेज खुलासा, कहा- बॉलीवुड पार्टी में ऐसे ऑफर किया जाता है ड्रग्स

I was a chain smoker. In Oct 2017, I had quit smoking. I was a social drinker. Ever since the national lockdown started in March, I’ve been a teetotaller. ड्रग्स से मैंने हमेशा दूरी बनाई रखी है.. इंडस्ट्री वाले पार्टी में बुलाकर ट्रे पर ड्रग्स ऑफ़र करते हैं.. मगर लेने का नहीं ❌ #nutrition #discipline #yoga #fitness #mindset 🤟🔥🔥🔥

