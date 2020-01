शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को BKU का साथ, पंजाब से पहुंचे कई लोग

नई दिल्ली। CAA-NRC के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन अभी भी जारी है और अब बाहर से भी यहां पर लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन के बीच नेताओं का जाना लगातार जारी है।

मंगलवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘मैं आपके लिए कर सकता हूं वो मैं करने को तैयार हूं। मैं ये वादा करता हूं आप सबके सामने वादा करता हूं। जो कुछ सहारा भी आप मुझ से चाहते हैं. .मैं हम नहीं कह रहा हूं मैं. मैं कह रहा हूं। मुझ से चाहते हो, वो मैं देने को तैयार हूं और जो भी कुर्बानियां देनी हों, उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूं। अब देखें कि किसका हाथ मजबूत है, हमारा या उस कातिल का?'

विरोध में शामिल महिलाओं का कहना है कि पहले पीएम मोदी इस कानून को वापस लें, उसी के बाद वो हटेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, प्रदर्शनकारी नहीं हटेंगे।

पंजाब से भारतीय किसान यूनियन के कई प्रदर्शनकारियों बुधवार को यहां पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

Delhi: Protesters from Punjab, including members of Bharatiya Kisan Union (Ekta Ugrahan), join the protest at Shaheen Bagh where people are demonstrating against #CitizenshipAmendmentAct and National Register of Citizens (NRC). pic.twitter.com/PZ7bc7ZoYC