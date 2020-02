शाहीन बाग तो बहाना है, इनका प्रदर्शन राम मंदिर निर्माण के खिलाफ है: CM योगी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के एक जनसभा में कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शन तो सिर्फ बहाना है। ये तो कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ और अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किये गए थे तो दर्द पाकिस्तान और अरविंद केजरीवाल को हुआ था। शाहीन बाग प्रदर्शन शांति और सामान्य जनजीवन प्रभावित करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। योगी आदित्यनाथ बदरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे।

यह भी पढ़े: जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 5 के पास हुई फायरिंग, फरार हुए स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध

UP CM & BJP leader Yogi Adityanath in Badarpur, Delhi: Protest at Shaheen Bagh is just an excuse, what they really wanted to protest against was the abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir, & construction of Lord Ram's Temple in Ayodhya. #DelhiElections https://t.co/IGrodMHQR8