दिल्ली-NCR में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज

नई दिल्ली। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी का असर दिल्ली-एनसीआर पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज कड़ाके की सर्दी है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है।

कोहरे की मोटी चादर होने की वजह से यातायात में भी परेशानी देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गया और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखीं। घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली आने वाली करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई ने कोहरे की कुछ तस्वीरें जारी की हैं।

Delhi: The national capital wakes up to dense fog this morning. Delhi is recording a minimum temperature of 7 degree Celsius this morning. pic.twitter.com/0nnUq5EooO