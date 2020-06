जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में तीन आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के तुर्कवांगम इलाके में सुक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

Jammu and Kashmir: Three terrorists neutralised in an encounter with security forces at Turkwangam area of Shopian, today. A search operation is underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/E7S6H7IRXU