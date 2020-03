SC का फैसला- जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा

नई दिल्ली। जम्मू-कस्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जजों की संविधान पीठ ही सुनवाई करेगी, इसे बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर 23 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।

Supreme Court refuse to refer to a larger bench a batch of pleas, challenging the constitutional validity of Centre's 5th August 2019 decision of abrogating provisions of Article 370. pic.twitter.com/5fXTRDBRcZ