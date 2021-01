SC ने कहा- 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने पर फैसला लें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

नई दिल्ली। भारत के उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों तथा केंद्रीय शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी सेवाएं प्रारंभ करने हेतु एक आदेश जारी किया है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाएं प्रारंभ करने को लेकर निर्णय लेवे। हालांकि फिलहाल कंटेनमेंट जोन में आंगवाड़ी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी।

Supreme Court orders that State and Union Territories shall take decision by January 31 on the opening of Anganwadi services across the country except in containment zones. pic.twitter.com/3s0UaakB0E