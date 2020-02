'100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी' वाले वारिस को संजय राउत ने कहा- जवाब देना हम भी जानते हैं

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुंबई के भायखाला से विधायक रह चुके वारिस पठान ने बेहद विवादित बयान दिया है।

#WATCH AIMIM leader Waris Pathan: ...They tell us that we've kept our women in the front - only the lionesses have come out&you're already sweating. You can understand what would happen if all of us come together. 15 cr hain magar 100 ke upar bhaari hain, ye yaad rakh lena.(15.2) pic.twitter.com/KO8kqHm6Kg — ANI (@ANI) February 20, 2020

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कर्नाटक के गुलबर्गा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम 15 करोड़ हैं और 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं। वारिस पठान के बयान पर अब शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि जवाब देना हम भी जानते हैं।

Tejashwi Yadav,RJD on AIMIM's Waris Pathan: The statement is condemnable, he should be arrested. AIMIM is working like B-team of BJP. Similarly, leaders like Anurag Thakur & Parvesh Varma should also be arrested. Action must be taken against anyone who makes provocative remarks pic.twitter.com/eTdgIUCWbD — ANI (@ANI) February 21, 2020

उधर, इस मामले को लेकर आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि वारिस पठान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा, 'यह बयान निंदनीय है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एआईएमआईएम बीजेपी की बी-टीम की तरह काम कर रही है। इसी तरह अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। जो भी भड़काऊ बयान देता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।'

बैठ जाओ चचा! 🙄🙄🙄🙄 If you cannot say something helpful don’t say it at all! Stupid, irresponsible and highly condemnable statement !!! Such talks only harm the movement! #shame https://t.co/sIsxLMSkZZ — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 20, 2020

वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, ' बैठ जाओ चचा, अगर आप कुछ फायदेमंद नहीं कह सकते हैं तो कुछ भी मत बोलो। बकवास, गैर जिम्मेदाराना और बेहद निंदनीय बयान। ऐसे बयान केवल आंदोलन को नुकसान ही पहुंचाएंगे। शर्म है।'

