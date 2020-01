संजय राउत ने कहा- अमित शाह चाहें तो बेलगाम विवाद भी हल कर सकते हैं

नई दिल्ली। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा सकता है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा (बेलगाम) विवाद भी सुलझा सकता है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि अमित साह इस मुद्दे को समाप्त करने पर कोई कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं।

Sanjay Raut: Lakhs of Marathi people live here,they'll follow their language&culture. I'd like to appeal to K'taka CM,that set aside the border dispute,but don't get into language dispute. I'll also speak to CM Thackeray that both CMs should discuss urgent remedies in this matter https://t.co/L4qszgLLfD