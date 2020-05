बिकाऊ मीडिया अपने मालिकों की खुशी के लिए सच के साथ खिलवाड़ करता है: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष और नेता राहुल गांधी ने मीडिया के एक वर्ग पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Covid-19) की स्थिति पर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है।

Watch this video to see how paid media distorts the truth to serve their masters and distract attention from REAL issues. pic.twitter.com/i0pHwnbtvk