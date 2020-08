पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की अफवाह, बेटे अभिजीत ने ट्वीट कर कहा - मेरे पिता अभी भी जीवित

डेस्क। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी धौला कुआं स्थित आर्मी आरआर अस्पताल की आइसीयू में भर्ती हैं। इसी बीच उनकी मौत की झूठी अफवाह उड़ गई, जिसे उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने गलत बताया है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया कि मेरे पिता अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलायी जा रही है। फेक न्यूज को लेकर अभिजीत मुखर्जी मीडिया पर नाराज नजर आये।

जानकारी के अनुसार बता दे की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद से ही प्रणब मुखर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी भी की गई। बुधवार को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से प्रणब मुखर्जी की तबीयत के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी की गई।

With All Your Prayers , My Father is haemodynamically stable now . I request everyone to continue with your prayers & good wishes for his speedy recovery . Thank You 🙏#PranabMukherjee