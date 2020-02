नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच आज भारत-अमेरिका रिश्तों में वैश्विक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा होगी।

#WATCH Delhi: US President Donald Trump inspects the Guard of Honour at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/OGyJSE14ej

Delhi: President Ram Nath Kovind, his wife Savita Kovind and PM Narendra Modi receive US President Donald Trump and the First Lady Melania Trump at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/3NKozPI644