राहुल गांधी पर रिजिजू का पलटवार, कहा- कभी-कभी अपने गिरेबां में भी झांका करो

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में चीन के घुसने और गांव बसाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी अपने गिरेबां में भी झांका करो। राहुल की समझ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता होकर भी कोई कैसे संवेदनशील तथ्यों से अनजान हो सकता है।

दरअसल लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को लेकर खबरें मीडिया में चलीं। इसी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए एक बार फिर सीमा सुरक्षा में हीला-हवाली का आरोप सरकार पर लगाया। राहुल ने अरुणाचल प्रदेश के मसले से जुड़ी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, 'उनका वादा याद है- मैं देश झुकने नहीं दूंगा।'

अपने गिरेबान में भी झाँका करो कभी-कभी, किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसां बहुत होता है!



Those locations you are referring to have been under Chinese occupation since very-very long Congress regime in India.

How can a national leader is ignorant and unaware of sensitive facts? https://t.co/9nH2DxevvG