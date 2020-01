Republic Day Parade: राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा, 21 तोपों की सलामी दी गई

नई दिल्ली। देश भर में आज 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर इस दौरान विशेष समारोह होना है, जिसकी अध्यक्षता देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसी बीच राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 6 मंत्रालय परेड में हिस्सा लेंगे. 90 मिनट का यह समारोह सुबह दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक चलेगा। कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Delhi: This year's #Republic Day parade is led by the Parade Commander, Lieutenant General Asit Mistry, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, General Officer Commanding, Headquarters Delhi Area pic.twitter.com/Vh0IXfRvHx — ANI (@ANI) January 26, 2020

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।

दिल्ली: पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि

यह भी पढ़े: Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे नहीं, शाम 6 बजे करेंगे 'मन की बात'

वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी राजपथ पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका राजपथ पर स्वागत किया है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पहुंचेंगे इसके बाद समारोह शुरू होगा।

Delhi: PM Modi leads the nation in paying tributes to the fallen soldiers, by laying a wreath at National War Memorial. Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, Army Chief Gen Naravane, Navy Chief Admiral Karambir Singh, Air Force Chief Air Marshal RKS Bhaduria present pic.twitter.com/DopNkALhVA — ANI (@ANI) January 26, 2020

थोड़ी देर में राजपथ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

दिल्ली: राष्ट्रपति की पत्नी राजपथ पर पहुंचीं, पीएम मोदी ने किया स्वागत

Delhi: President of India Ram Nath Kovind and President of Brazil Jair Bolsonaro, the chief guest for this year's #RepublicDay, to shortly arrive at Rajpath. pic.twitter.com/5QryQ6M9qo — ANI (@ANI) January 26, 2020

राष्ट्रपति का काफिला धीरे-धीरे राजपथ की ओर बढ़ रहा है