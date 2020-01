देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न, असम के डिब्रूगढ़ में धमाका

नई दिल्ली। देश आज अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को इस अवसर शुभकामनाएं दी हैं।

पीएम मोदी ने रविवार सुबह ट्वीट किया, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। जय हिंद!'

Wishing everyone a happy #RepublicDay.



सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई।



जय हिंद!

— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2020

गृह मंत्री ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।...

सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।



Greetings to all Indians on 71st Republic Day. pic.twitter.com/BRn4YB5q0h

— Amit Shah (@AmitShah) January 26, 2020

इस बीच असम से बड़ी खबर आ रही है। असम के डिब्रूगढ़ के ग्राहम बाजार में एनएच- 37 के पास एक दुकान में धमाका हुआ है। पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं हैं। असम के डिब्रूगगढ़ में हुए धमाके पर राज्य के डीजीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ में धमाके की खबर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

Assam: An explosion has taken place at a shop near NH 37 at Graham Bazaar in Dibrugarh. Police and other officers have reached the spot. More details awaited.

Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahant: We have received the information about the explosion in Dibrugarh. An investigation has begun, it is being probed that who is involved in this. https://t.co/jIIToDOLlZ — ANI (@ANI) January 26, 2020

शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी

राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत में पीएम मोदी इंडिया गेट के पास स्थित वॉर स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति की बजाय राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

