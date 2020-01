Republic Day 2020: राजपथ पर सैन्य ताकत की नुमाइश, परेड की ले रहे हैं सलामी राष्ट्रपति

नई दिल्ली। देश भर में आज 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर इस दौरान विशेष समारोह होना है, जिसकी अध्यक्षता देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और परेड की सलामी ले रहे हैं। इसी बीच राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 6 मंत्रालय परेड में हिस्सा लें रहे हैं, 90 मिनट का यह समारोह सुबह दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक चलेगा। कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

राजपथ पर महिला जवानों के हैरतअंगेज करतब

Delhi: 21 women on five motorcycles make a human pyramid. Assistant Sub Inspector Anita Kumari VV leads this formation.

Delhi: Inspector Seema Nag, salutes standing on top of a moving motorcycle. Head Constable Meena Chaudhary is displaying the ready position to fire two pistols in both her hands while balancing herself on the motorcycle.







Delhi: Asst Sub Inspector Sujata Goswami with five of her teammates speeds down the Rajpath displaying their daring formation, "All Round Defence".

The 'Beam Roll' formation led by Head Constable Asha Kumari showcases a daredevil rolling on the beam.

राजपथ पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे, राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर इनका स्वागत किया

Delhi: Recipients of Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puruskar 2020, participate in #RepublicDay parade. 49 children, including 18 girls&31 boys, have received the award this yr. The awards are given in fields of bravery,innovation, scholastic,sports,arts,culture,social service,music

राजपथ पर छात्रों ने किया गरबा डांस

Delhi: Prime Minister Narendra Modi witnesses Garba, the folk dance of Gujarat, being performed at Rajpath by 150 girls from different schools of the state .

राजपथ पर जम्मू-कश्मीर की झांकी का प्रदर्शन

Delhi: The tableau of Jammu and Kashmir being showcased at the #RepublicDay parade. Jammu and Kashmir government's 'Back to Village' program is the theme of the union territory's tableau, this year.

राजपथ पर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की झांकियों का प्रदर्शन

The tableaux of Karnataka, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh at the #RepublicDay parade in Delhi

राजपथ पर ओडिशा की झांकी का प्रदर्शन

Delhi: The tableau of #Odisha shows the Rukuna Ratha Yatra of Lord Lingaraja.

राजपथ पर हिमाचल प्रदेश की झांकी का प्रदर्शन

Delhi: Tableau of Himachal Pradesh showcases



राजपथ पर तेलंगाना और असम की झांकी

Delhi: Telangana tableaux depicts Bathukamma, a floral festival of the state and tableaux of Assam depicts bamboo and cane crafts from the state.

Delhi: Tableau of Rajasthan showcases the architectural and cultural heritage of capital city Jaipur.

राजपथ पर राजस्थान की झांकी पेश की गई



राजपथ पर पेश की गई छत्तीसगढ़ की झांकी



भारतीय नौसेना की झांकी में बोइंग पी 8 आई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और कलवरी क्लास पनडुब्बी। इसमें कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत भी देख सकते हैं।

Delhi: The Indian Navy showcases its assets like Boeing P8I Long Range Maritime Patrol aircraft and the Kolkata Class Destroyer and the Kalvari Class submarine. The indigenous aircraft carrier Vikrant under construction at the Cochin Shipyard.

Delhi: Lieutenant Vivek Vijay More, of 140 Air Defence Regiment, leads the Air Defence Tactical Control Radar being showcased at the parade at Rajpath.

दिल्ली: राजपथ पर परेड में नौसेना के ब्रास बैंड का प्रदर्शन

Delhi: The display of Naval Brass Brand at the #RepublicDay parade at Rajpath.

राजपथ परेड में T-90 भीष्म टैंक

Delhi: The battle tank of the Indian Army, T- 90 Bhishma, is commanded by Captain Sunny Chahar of 86 Armoured Regiment, at the Rajpath.

K-9 VAJRA-T की कमान राजपथ पर 269 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अभिनव साहू ने संभाली

एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर- वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड रुद्र और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव आर्मी एविएशन में 'डायमंड' फॉर्मेशन

सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट का नेतृत्व सिख लाइट इन्फैंट्री की 6 वीं बटालियन की मेजर अंजुम गोरका कर रहे हैं

Delhi: Sikh Light Infantry Regiment is led by Major Anjum Gorka of 6th Battalion of the Sikh Light Infantry





राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ले रहे हैं परेड की सलामी

Delhi: This year's #Republic Day parade is led by the Parade Commander, Lieutenant General Asit Mistry, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, General Officer Commanding, Headquarters Delhi Area

राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा

Delhi: President of India Ram Nath Kovind unfurls the national flag on 71st Republic Day, at Rajpath

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।

दिल्ली: पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि

वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी राजपथ पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका राजपथ पर स्वागत किया है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पहुंचेंगे इसके बाद समारोह शुरू होगा।

Delhi: PM Modi leads the nation in paying tributes to the fallen soldiers, by laying a wreath at National War Memorial. Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, Army Chief Gen Naravane, Navy Chief Admiral Karambir Singh, Air Force Chief Air Marshal RKS Bhaduria present

थोड़ी देर में राजपथ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

दिल्ली: राष्ट्रपति की पत्नी राजपथ पर पहुंचीं, पीएम मोदी ने किया स्वागत

Delhi: President of India Ram Nath Kovind and President of Brazil Jair Bolsonaro, the chief guest for this year's #RepublicDay, to shortly arrive at Rajpath.

राष्ट्रपति का काफिला धीरे-धीरे राजपथ की ओर बढ़ रहा है