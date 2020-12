LIVE Kashmir Election Results 2020/ ईदगाह श्रीनगर से जीते पीडीपी के रेहान परवेज

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के मतों की गणना आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह नौ बजे शुरू हुई। प्रदेश के सभी बीस जिलों में एक साथ मतगणना शुरू हुई। हर जिले में 14 सीटों की मतगणना जारी है। पहली बार कश्मीर घाटी में कुछ सीटों पर कमल खिलता दिख रहा है। वादी में बीजेपी दो सीटें जीत चुकी है।फिलहाल रुझानों में गुपकार को बढ़त मिली हुई है।इस बीच ईदगाह श्रीनगर से पीडीपी के रेहान परवेज को जीत नसीब हुई हैं।

Jammu and Kashmir: Rehan Parvez of PDP wins from Eidgah Srinagar in the Urban Local Body elections.



"This was expected. People have shown their support. I'll be working for the development in the area," she says.