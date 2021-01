Live Updates/ किसानों की सरकार के साथ वार्ता के बीच जंतर-मंतर पहुंचे, राहुल और प्रियंका, कहा- जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक...

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ‘ताकत’ भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच किसानों और सरकार के बीच आज 9वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में हो रही है।

उधर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर-मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं और पंजाब के कांग्रेस सांसदों से मिल रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ट्रक पर चढ़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस आंदोलन को वापस नहीं लेगी। बीजेपी सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे।

