RBI ने दिया पुजारी और भक्तों को बड़ा झटका, यस बैंक में भगवान जगन्नाथ के भी जमा हैं इतने करोड़

डेस्क। आम आदमी की बात तो छोड़िए यस बैंक में भगवान का भी रुपया फंस गया है। जी हां भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु भी चिंता में पड़ गए हैं। सदियों पुराने इस मंदिर के 545 करोड़ रुपये यस बैंक में जमा हैं। आरबीआई के नए आदेश के बाद भक्त और पुजारी दोनों चिंतिंत हैं।

सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर ओडिशा के मंत्री प्रताप जेना ने बताया है कि जगन्नाथ मंदिर के 545 करोड़ रुपए यस बैंक में जमा हैं। और कहा की भगवान का पैसा पूरी तरह सेफ है। मार्च 2029 में फिक्स डिपॉजिट की अवधि पूरी होग जाएगा। इसका बाद मंदिर प्रबंधन पैसे निकालकर कसी राष्ट्रीय बैंक में जमा कराएगा। पैसे निकालने पर सिर्फ सेविंग अकाउंट पर प्रतिबंध है।

Odisha Minister Pratap Jena on 'Rs 592-Cr deposit of Jagannath Temple in #YesBank': Fix deposits of the temple in the bank will mature on March 16&29. After that, temple admin will withdraw money&put it in a nationalised bank. Bar on money withdrawal is for saving accounts only. pic.twitter.com/zjvs4tkRdZ