रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर साधा निशाना कहा- कोरोना से लड़ाई में देश की एकता को तोड़ने की कोशिश

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की है। प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ़ अभी तक तथ्यों के साथ एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई।

रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की है।जब लॉकडाउन लगाया गया तब राहुल गांधी ल ने कहा कि लॉकडाउन से क्या होगा? जबकि हकीकत ये है।

In the past, Sonia Gandhi had said this is 'aar-par ki ladaai' & Rahul Gandhi said 'Public will beat PM Modi with sticks'; Is this not hate speech? : Union Minister Ravi Shankar Prasad on Congress' letter to FB CEO Mark Zuckerberg regarding hate speech https://t.co/IHuali09v4 pic.twitter.com/nLtxdsEtNF