रविशंकर प्रसाद बोले- 'कागज नहीं दिखाएंगे' कहने वाले लोग मांग रहे रामलला के जन्मस्थान का सबूत

नई दिल्ली। गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे विपक्ष और लोगों पर करारा हमला बोला है।

Union Minister Ravi Shankar Prasad: I would like to tell my liberal leftist friends - defeat us & form your own govt. You don't teach us secularism, inclusion & human rights. Have you ever talked about human rights of victims of terrorism & extremist violence? Never. pic.twitter.com/HmCQvsRx7V