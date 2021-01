5 जनवरी से फिर से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय, कोरोना के चलते हुआ था बंद

नई दिल्ली। आम जनता हेतु नए साल के मौके पर अच्छी खबर है। राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय 5 जनवरी से फिर से खुलने जा रहा है। आज आधिकारिक रूप से जारी बयान में बोला गया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बीते साल 13 मार्च को संग्रहालय परिसर लोगों हेतु बंद कर दिया गया था, परन्तु अब दोबारा खुलने से फिर लोग जा पाएंगे।

बयान में कहा गया कि सरकारी छुट्टियों एवं सोमवार को छोड़कर सभी दिन राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय खुला रहेगा। परन्तु पर्यटक मौके पर बुकिंग की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाएंगे बल्कि उन्हें अग्रिम में अपना स्लॉट बुक कराना होगा। बयान की माने तो, "मौके पर बुकिंग की सुविधा पहले मुहैया थी, किन्तु अब अस्थायी रूप से रोक दी गई है।"

Rashtrapati Bhavan Museum Complex, which was closed for public viewing due to COVID-19 since March 13, 2020, will re-open from January 5, 2021. It will be open on all days (except on Monday and government holidays):Rashtrapati Bhavan