Rajya Sabha Election 2020: BJP ने राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान, MP से सिंधिया को बनाया उम्मीदवार

नई दिल्ली। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही भाजपा ने सहयोगी दलों के दो उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया है। भाजपा ने 9 राज्यों की 11 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं।

