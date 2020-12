राजनाथ सिंह ने कहा- किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी MSP, किसानों को ये मेरा वचन

नई दिल्ली। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने कृषि कानूनों पर बातचीत की। मोदी ने कृषि कानूनों की वकालत करते हुए इसकी तारीफ। किसानों की शंकाओं को दूर करने की बजाए उन्होंने उल्टे विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया।

उन्होंने बोला कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना होगा। यह लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर, राजनीतिक मैदान में स्वयं के जीवित रहने की जड़ी-बूटी खोज रहे हैं। परंतु देश का किसान उनको पहचान गया है।

मोदी ने बोला, "जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं कहते, वो यहां किसान के नाम पर देश की अर्थनीति को तबाह करने में जुटे हुए हैं। ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने हेतु भाषण दे रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कांट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। इतना झूठ बोल रहे हैं।

कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों ने पंजाब के पठानकोट-अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग को जाम किया है। बीजेपी की पूर्व विधायक सीमा देवी, गांव परमानंद में एक प्रोग्राम में सम्मिलित होने आ रही थीं। इसके बाद किसान उनका घेराव करने पहुंच गए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से बोला कि "इन कानूनों को एक या फिर 2 वर्ष हेतु लागू होने दें। इसके बाद यदि आपको लगता है कि यह कानून किसानों के पक्ष में नहीं हैं, तो मुझे भरोसा है कि मुझे हमारे पीएम की मंशा पता है, हम इसमें सभी जरुरी संशोधन करेंगे।"

#Watch| Let these laws be implemented for a year or two. After this, if you think these laws are not in favour of farmers, then, I'm sure as I know our PM's intention, we'll make all the required amendments in it: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/6lSQ0Akh6j