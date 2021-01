राजनाथ सिंह ने गोवा मेडिकल कालेज पहुंचकर ​डॉक्टरों के साथ की बैठक, श्रीपद नाइक ​​के स्वास्थ्य के बारे में जाना हाल

नई दिल्ली।​​ ​रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गोवा मेडिकल कालेज पहुंचकर कार दुर्घटना में घायल केन्द्रीय मंत्री ​​श्रीपद नाइक ​​के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।​ उन्होंने बताया कि गोवा के डॉक्टरों ने ​​एम्स​,​ दिल्ली के डॉक्टरों से बात की है। ​वहां से ​एक टीम यहां आएगी और ​​​​डॉक्टरों से ​परामर्श करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा​ लेकिन यह यहां के डॉक्टरों पर निर्भर करेगा​।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह​ आज सुबह गोवा पहुंचे और गोवा मेडिकल कॉलेज में ​​डॉक्टरों की टीम के साथ कल ​सड़क ​हादसे ​में घायल हुए ​केन्द्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछताछ ​की​​। ​उन्होंने बताया कि कल दुर्घटना होने के बाद भी मैंने ​​और प्रधानमंत्री ने ​​गोवा ​के मुख्यमंत्री से बात की।​ ​उसके बाद पीएम ने मुझे कॉल किया और चिंता ​जताते हुए गोवा आने को कहा। ​​​डॉक्टरों​ ​से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि श्रीपद नाइक की हालत स्थिर है, डॉक्टर के अनुसार वो खतरे से फिलहाल बाहर लग रहे हैं​​​।​

उन्होंने बताया कि गोवा के डॉक्टरों ने एम्स​, दिल्ली के निदेशक से बात की है​​।​ दिल्ली से एक टीम यहां आएगी और डॉक्टरों से परामर्श करेगी​​।​ जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भी ले जाया जा सकता है​​।​​​ हालांकि यह यहां के डॉक्टरों पर निर्भर करता है​​। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के परिवार के सदस्यों से मिल कर श्रीमती विजया नाइक की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कीं और कहा कि ईश्वर उनके परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति दे।

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh meeting the doctors at Goa Medical College. He enquired about the health condition of Raksha Rajya Mantri, Shri Shripad Naik. pic.twitter.com/2QHnUy6A94