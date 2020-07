राजस्थान सियासी दंगल 10वां दिन/ कपिल सिब्बल बोले- दिल्ली में 'वुहान जैसी सुविधा' के जरिए फैल रहा है भ्रष्टाचार का वायरस, वैक्सीन की है जरूरत

जयपुर। राजस्थान में सियासी उठापटक चलते आज 10वां दिन चल रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार को गिराने की साजिश को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली में 'वुहान जैसी सुविधा' के जरिए भ्रष्टाचार का वायरस चुनी हुई, सरकार को अस्थिर करने के लिए फैला है, इसके लिए वैक्सीन की जरूरत है। वही, उधर, पायलट गुट के विधायक दिल्ली-एनसीआर में किस होटल में ठहरे हैं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है।

Need for Vaccine :



Virus of “ corrupt means “ to topple elected governments has spread through a “ Wuhan like facility “ in Delhi



It’s “ antibodies “ lie in amending the Tenth Schedule



Ban all defectors from :



Holding public office for 5years

Fighting the next election